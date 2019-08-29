Світоліна обіграла Вінус Вільямс і пройшла до третього кола US Open

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

У наступному раунді Еліна може зіграти проти співвітчизниці

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла американку Вінус Вільямс у другому колі Відкритого чемпіонату США (US Open). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 52 хвилини і завершили гру з рахунком 6:4, 6:4.

What. A. Match!



On her sixth match point, @ElinaSvitolina closes out Venus Williams 6-4, 6-4 to reach R3 and improve to 3-1 lifetime against the American.#USOpen pic.twitter.com/7okfBOjoDC — US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019

Українка продовжила свою успішну статистику в Нью-Йорку на ранніх стадіях змагань і вже 5 сезон поспіль вийшла до третього кола US Open.

Now this was a fun one!



The best bits from @elinasvitolina's R2 victory over Venus Williams.#USOpen pic.twitter.com/JG11lpFmJe — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2019

Суперницею Еліни в наступному колі може стати інша українка Даяна Ястремська, якій ще належить поборотися за путівку до третього кола в матчі проти шведки Ребекки Петерсон.

Раніше цього року на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros) вже могло відбутися українське дербі Еліна Світоліна - Катерина Козлова, але остання знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, Марта Костюк не зіграє на останньому в сезоні турнірі "Великого шолома".