Світоліна та Ястремська заявилися на турнір WTA в Індіан-Уеллсі

Перша і друга ракетки України Еліна Світоліна і Даяна Ястремська заявилися на перший у сезоні турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier Mandatory, який пройде 11-22 березня в Індіан-Уеллсі (США). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Минулого сезону Світоліна показала свій найкращий результат в Індіан-Уеллсі, дійшовши до півфіналу, а Ястремська дебютувала на турнірі, поступившись у першому колі.

Заявковий список очолюють лідери світового рейтингу австралійка Ешлі Барті, чешка Кароліна Плішкова та румунка Симона Халеп.

Нагадаємо, найкраща тенісистка України Еліна Світоліна поліпшить свою позицію в рейтингу WTA і підніметься на четверте місце після завершення турніру Великого шолома Australian Open.