Світоліна і Ястремська не допоможуть збірній України на Кубку Федерації

Фото: трофей Кубка Федерації (facebook.com/FedCup)

На турнірі виступлять Цуренко, Козлова, Костюк і Кіченок

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська не зіграють за збірну України в найближчих матчах Кубка Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Федерації тенісу України.

"Федерація тенісу України повідомляє, що Еліна Світоліна і Даяна Ястремська, незважаючи на досягнуті між сторонами попередні домовленості, не зіграють за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі", - йдеться в заяві.

Причиною федерація називає нові фінансові умови, які були висунуті агентом обох тенісисток.

Перша ракетка України в свою чергу заявила, що не зіграє за національну збірну на Кубку Федерації через травму.

"З сумом повідомляю, що після тривалих консультацій з лікарями я прийняла дуже непросте рішення пропустити матчі збірної України, які пройдуть в Польщі", - написала вона в Facebook і зазначила, що отримане в Австралії пошкодження не дозволяє їй поки приступити до тренувань.

З сумом повідомляю, що після тривалих консультацій з лікарями, я прийняла дуже непросте рішення пропустити матчі збірної... Опубліковано Elina Svitolina Понеділок, 28 січня 2019 р.

Матчі пройдуть з 6 по 9 лютого 2019 року в польському місті Зелена-Гура, де команда України зіграє з Болгарією, Естонією і Швецією.

За збірну виступлять Леся Цуренко, Катерина Козлова, Марта Костюк і Надія Кіченок.

Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.

Щоб повернутися до Світової групи Україні потрібно вигравати свою групу, а потім перемагати переможця паралельної групи.