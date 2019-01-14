Визначилися перші суперниці збірної України по Кубку Федерацій

Фото: трофей Кубка Федерації (facebook.com/FedCup)

Всі матчі відбудуться з 6 по 9 лютого

Визначилися групи суперниць, які зіграють в матчах першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Про це в Facebook повідомляє Федерація тенісу України.

Збірна України очолює групу В, до якої також увійшли команди Болгарії, Швеції та Естонії. У групі A зіграють Польща, Данія і Росія.

Кубок Федерації. Стали відомі перші суперники збірної України Сьогодні відбулося жеребкування в Першій групі... Опубліковано Федерація Тенісу України Понеділок, 14 січня 2019 р.

Щоб повернутися до Світової групи Україні потрібно вигравати свою групу, а потім перемагати переможця паралельної групи.

Всі поєдинки відбудуться з 6 по 9 лютого в польському місті Зелена-Гура.

Зазначимо, Україна заявила найсильніший склад на Кубок Федерації. В команду включені: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк і Надія Кіченок. Капітан - Михайло Філіма, менеджер - Ольга Савчук.

Україна заявила найсильніший склад на Кубок Федерації Федерація тенісу України сьогодні офіційно оголосила склад... Опубліковано Федерація Тенісу України Понеділок, 7 січня 2019 р.

Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.