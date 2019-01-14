ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Визначилися перші суперниці збірної України по Кубку Федерацій

Новини » Спорт    14.01.2019 - 14:24
Визначилися перші суперниці збірної України по Кубку Федерацій
Фото: трофей Кубка Федерації (facebook.com/FedCup)

Всі матчі відбудуться з 6 по 9 лютого

Визначилися групи суперниць, які зіграють в матчах першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Про це в Facebook повідомляє Федерація тенісу України.

Збірна України очолює групу В, до якої також увійшли команди Болгарії, Швеції та Естонії. У групі A зіграють Польща, Данія і Росія.

 

Кубок Федерації. Стали відомі перші суперники збірної України Сьогодні відбулося жеребкування в Першій групі...

Опубліковано Федерація Тенісу України Понеділок, 14 січня 2019 р.

Щоб повернутися до Світової групи Україні потрібно вигравати свою групу, а потім перемагати переможця паралельної групи.

Всі поєдинки відбудуться з 6 по 9 лютого в польському місті Зелена-Гура.

Зазначимо, Україна заявила найсильніший склад на Кубок Федерації. В команду включені: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк і Надія Кіченок. Капітан - Михайло Філіма, менеджер - Ольга Савчук.

 

Україна заявила найсильніший склад на Кубок Федерації Федерація тенісу України сьогодні офіційно оголосила склад...

Опубліковано Федерація Тенісу України Понеділок, 7 січня 2019 р.

Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.

Чинна чемпіонка Australian Open з перемоги розпочала захист титулу Українська тенісистка Лопатецкая виграла другий турнір поспіль
Новини України Збірна УкраїниТенниссоревнования
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся