Визначилися перші суперниці збірної України по Кубку Федерацій

Всі матчі відбудуться з 6 по 9 лютого
Визначилися групи суперниць, які зіграють в матчах першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Про це в Facebook повідомляє Федерація тенісу України.
Збірна України очолює групу В, до якої також увійшли команди Болгарії, Швеції та Естонії. У групі A зіграють Польща, Данія і Росія.
Кубок Федерації. Стали відомі перші суперники збірної України Сьогодні відбулося жеребкування в Першій групі...Опубліковано Федерація Тенісу України Понеділок, 14 січня 2019 р.
Щоб повернутися до Світової групи Україні потрібно вигравати свою групу, а потім перемагати переможця паралельної групи.
Всі поєдинки відбудуться з 6 по 9 лютого в польському місті Зелена-Гура.
Зазначимо, Україна заявила найсильніший склад на Кубок Федерації. В команду включені: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська, Марта Костюк і Надія Кіченок. Капітан - Михайло Філіма, менеджер - Ольга Савчук.
Україна заявила найсильніший склад на Кубок Федерації Федерація тенісу України сьогодні офіційно оголосила склад...Опубліковано Федерація Тенісу України Понеділок, 7 січня 2019 р.
Нагадаємо, в 2018 році жіноча збірна України з тенісу вилетіла з другої Світової групи Кубка Федерації, програвши збірній Канади в матчі плей-офф за збереження прописки.