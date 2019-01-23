Світоліна другий рік поспіль зупиняється у чвертьфіналі Australian Open

Фото: Еліна Світоліна і Наомі Осака (twitter.com/WTA)

Українка не змогла здолати представницю Японії Наомі Осаку

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні, поступившись представниці Японії Наомі Осаці - 6:4, 6:1. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Для суперниць це був шостий очний поєдинок. Тепер рахунок в їх протистоянні рівний - 3:3.

Обидві тенісистки боролися за свій дебютний півфінал в Австралії.

.@NaomiOsaka is into her first #AusOpen semifinal!



She def. Svitolina 6-4 6-1 to set up a date with Serena Williams or Karolina Pliskova. pic.twitter.com/8o2MbMSq9y — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2019

Зазначимо, Світоліна другий рік поспіль зачехляє ракетку в Мельбурні після 1/4 фіналу. У минулому сезоні на цій стадії українка програла бельгійці Еліс Мертенс. Чвертьфінал - національний рекорд українців на Australian Open в одиночному розряді.

За вихід у фінал Осака посперечається з чешкою Кароліною Плішкова (WTA 7), яка в трьох партіях здолала американку Серену Вільямс (WTA 16) - 6:4, 4:6, 7:5.

Нагадаємо, чинна чемпіонка Australian Open Кароліна Возняцкі в третьому колі вибула зі змагань в Мельбурні.