Світоліна програла у своєму стартовому матчі на Кубку Кремля

Перша ракетка України Еліна Світоліна програла росіянці Вероніці Кудерметовій в 1/8 фіналу турніру Kremlin Cup в столиці Росії. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка, посіяна під першим номером, почала боротьбу з другого кола. Світоліна віддала суперниці перший сет, виграла другий, а в третьому не змогла здобути перемогу - 2:6, 6:2, 5:7. Матч тривав 2 години. Для тенісисток це був перший очний поєдинок.

Таким чином всі українські тенісистки покинули Кубок Кремля.

Раніше свої виступи на турнірі в Москві припинила і друга ракетка України Даяна Ястремська, поступившись у другому раунді бельгійці Кірстен Фліпкенс. У першому колі українка вибила чинну чемпіонку Кубка Кремля Дарину Касаткину.

Надія Кіченок вилетіла як в першому колі кваліфікації одиночного розряду, так і в чвертьфіналі парного розряду.

Нагадаємо, лідер українського тенісу Еліна Світоліна відібралась на Підсумковий турнір WTA, де їй необхідно захистити торішній титул, і тому могла пропускати турнір у Москві.