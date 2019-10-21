Світоліна втратила чотири позиції в рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила чотири позиції і тепер займає восьме місце в оновленому за 21 жовтня рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.

Минулого тижня українка вилетіла з Кубка Кремля у другому колі. У світовій класифікації її випередили переможниця турніру в Москві Белінда Бенчіч (Швейцарія), а також Бьянка Андрееску (Канада), Сімона Халеп (Румунія) і Петра Квітова (Чехія).

У свою чергу друга ракетка України Даяна Ястремська показала прогрес в чотири позиції, розташувавшись на 24 сходинці. Українка візьме участь в малому Підсумковому турнірі WTA Elite Trophy, який стартує завтра, 22 жовтня, в китайському Чжухаї.

Інші українки у топ-200: Леся Цуренко, яка продовжує не виступати через травму, займає 71 позицію (+1), Катерина Козлова - 84 (-2), Катаріна Завацька - 117 (-1), Марта Костюк - 150 (+12), Ангеліна Калініна - 189 (-14).

Нагадаємо, Світоліна виступить на WTA Finals в Шеньчжені. Варто зазначити, що українка є чинною чемпіонкою даного турніру.