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Світоліна залишає турнір WTA в Дубаї після першого кола

Новини » Спорт     18.02.2020 - 13:31
Світоліна залишає турнір WTA в Дубаї після першого кола
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українська тенісистка зачехляє ракетку на старті турніру

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати стартовий раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier у Дубаї. Про це повідомляється в Twitter змагань.

У матчі першого кола українка програла американській тенісистці Дженніфер Брейді - 2:6 1:6. Тенісистки провели на корті одну годину.

Це друга перемога Брейді, яка знаходиться на 52 позиції в рейтингу WTA, над суперницею з топ-10 в сезоні. У січні американка обіграла першу ракетку світу Ешлі Барті на змаганнях в Брісбені.

Світоліна ж вперше за всі роки участі у турнірі програла в матчі першого кола. Українка дебютувала на змаганнях у 2014 році, дійшовши на турнірі до другого кола. Вона вигравала турнір у 2017 і 2018, а минулого року дійшла до півфіналу.

Нагадаємо, Еліна Світоліна після поразки у чвертьфіналі турніру в Хуахіні (Таїланд) втратила дві строчки в рейтингу WTA.

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