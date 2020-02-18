Світоліна залишає турнір WTA в Дубаї після першого кола

Українська тенісистка зачехляє ракетку на старті турніру
Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла подолати стартовий раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier у Дубаї. Про це повідомляється в Twitter змагань.
У матчі першого кола українка програла американській тенісистці Дженніфер Брейді - 2:6 1:6. Тенісистки провели на корті одну годину.
.@jennifurbrady95 moves on at #DDFTennis— WTA (@WTA) February 18, 2020
She claims it over Svitolina, 6-2, 6-1. pic.twitter.com/UwMHTkVO2p
Це друга перемога Брейді, яка знаходиться на 52 позиції в рейтингу WTA, над суперницею з топ-10 в сезоні. У січні американка обіграла першу ракетку світу Ешлі Барті на змаганнях в Брісбені.
A 6-2 6-1 first round defeat for former two-time champion @ElinaSvitolina at the hands of qualifier @jennifurbrady95 who claims the second top 10 win of her career after beating #1 @ashbarty in Brisbane.— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 18, 2020
Світоліна ж вперше за всі роки участі у турнірі програла в матчі першого кола. Українка дебютувала на змаганнях у 2014 році, дійшовши на турнірі до другого кола. Вона вигравала турнір у 2017 і 2018, а минулого року дійшла до півфіналу.
Нагадаємо, Еліна Світоліна після поразки у чвертьфіналі турніру в Хуахіні (Таїланд) втратила дві строчки в рейтингу WTA.