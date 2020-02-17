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Світоліна опустилася на шосте місце в рейтингу WTA

Новини » Спорт     17.02.2020 - 10:57
Світоліна опустилася на шосте місце в рейтингу WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Цуренко піднялася на три позиції

Перша ракетка України Еліна Світоліна втратила дві строчки в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.

Еліна Світоліна після поразки у чвертьфіналі турніру в Хуахіні (Таїланд) опустилася на шосте місце, пропустивши вперед швейцарку Белінда Бенчіч (4 мысце) і канадійку Бьянку Андрееску (5 позиція).

У першій десятці, крім втрати місць українки, більше змін не було. Лідерство зберегла австралійка Ешлі Барті, слідом за нею йдуть румунка Симона Халеп і чешка Кароліна Плішкова.

Прогрес серед українок в списку світової класифікації змогла показати лише Леся Цуренко. Завдяки виходу в фінал турніру ITF в Каїрі (Єгипет) українка додала три позиції і тепер займає 126 місце.

Друга ракетка України Даяна Ястремська залишилася на 26 позиції, а Катерина Козлова і Катаріна Завацька синхронно опустилися на два місця і тепер займають 89 і 105 рядки відповідно.

На поточному тижні (17-23 лютого) відбудеться турнір WTA Premier у Дубаї (ОАЕ), де в основній сітці виступлять дві українки - Світоліна і Ястремська. Чинною чемпіонкою є Белінда Бенчіч.

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