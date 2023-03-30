Свитолина получила уайлд-кард на грунтовый турнир в Португалии

28-летняя украинка в апреле вернется на корт. После выступлений в Чарльстоне (Южная Каролина) она пересечет океан и продолжит грунтовый сезон в Португалии. Турнир состоится 17-23 апреля.

Для Свитолиной соревнования в Оэйраше станут первыми на уровне ITF с лета 2013 года. Тогда она выиграла турнир такой же категории в Донецке. В дальнейшем украинская теннисистка добилась успехов на уровне WTA. В частности, 5 раз триумфовала на грунте.

В марте прошлого года Свитолина объявила паузу в карьере. Впоследствии стало известно о ее беременности от французского теннисиста Гаэля Монфиса. В октябре они стали родителями девочки Скаи. Недавно украинка возобновила тренировки под руководством нового специалиста – нидерландца Слейтера.

Профессиональная карьера Свитолиной началась в 2010 году. С этого времени она получила 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка триумфовала в WTA Finals-2018 и выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020. Пик рейтинга – 3-е место (осень 2017-го).