Свитолина получила уайлд-кард на грунтовый турнир в Португалии

Приглашение на турнир Международной федерации тенниса (ITF) в португальском Оэйраше получила бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Об этом заявил журналист Record Жозе Моргаду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.
28-летняя украинка в апреле вернется на корт. После выступлений в Чарльстоне (Южная Каролина) она пересечет океан и продолжит грунтовый сезон в Португалии. Турнир состоится 17-23 апреля.
Для Свитолиной соревнования в Оэйраше станут первыми на уровне ITF с лета 2013 года. Тогда она выиграла турнир такой же категории в Донецке. В дальнейшем украинская теннисистка добилась успехов на уровне WTA. В частности, 5 раз триумфовала на грунте.
В марте прошлого года Свитолина объявила паузу в карьере. Впоследствии стало известно о ее беременности от французского теннисиста Гаэля Монфиса. В октябре они стали родителями девочки Скаи. Недавно украинка возобновила тренировки под руководством нового специалиста – нидерландца Слейтера.
Профессиональная карьера Свитолиной началась в 2010 году. С этого времени она получила 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка триумфовала в WTA Finals-2018 и выиграла бронзовую медаль Олимпиады-2020. Пик рейтинга – 3-е место (осень 2017-го).
К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.
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