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Свитолина выбрала нового тренера перед возвращением на корт

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Среда 15 марта 2023 10:54
Свитолина выбрала нового тренера перед возвращением на корт Фото: Элина Свитолина прекратила выступления год назад (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

К возобновлению выступлений на профессиональном уровне сильнейшую украинскую теннисистку в истории Элину Свитолину будет готовить Рамон Слейтер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

Нидерландский специалист начал тренировать экс-первую ракетку Украины перед возвращением в тур. Тренировки в течение нескольких недель продолжаются в Швейцарии.

Свитолина собралась вернуться на корт на турнире в американском Чарльстоне (Южная Каролина). Старт соревнований за океаном назначен на 1 апреля. Украинка принялась набирать кондиции после родов минувшей осенью.

"Она крайне сосредоточена и стремится вернуться сильной. Ей, конечно, будет тяжело и физически, и морально. Если Элина и Гаэль вместе будут играть на турнирах "Большого шлема", то с ними будет няня или кто-то из родителей, чтобы ухаживать за ребенком, но иногда она будет путешествовать на турниры без дочери", – рассказал Слейтер.

Нидерландец, выступавший на уровне ATP в 1996–2010 гг., ранее работал с соотечественницей Кики Бертенс. Под его руководством она дошла до полуфинала "Ролан Гарроса-2016". В прошлом году Слейтер сотрудничал с еще одним нидерландцем – Таллоном Грикспором.

Профессиональная карьера Свитолиной стартовала в 2010 году. За время выступлений она завоевала 16 титулов в одиночном разряде. В частности, украинка триумфовала в WTA Finals-2018 и выиграла "бронзу" Олимпийских игр-2020. Пик рейтинга – 3-е место (осень 2017-го).

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис Элина Свитолина
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