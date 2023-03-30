Світоліна отримала вайлдкард на ґрунтовий турнір у Португалії

28-річна українка в квітні повернеться на корт. Після виступів у Чарльстоні (Південна Кароліна) вона перетне океан і продовжить ґрунтовий сезон у Португалії. Турнір пройде 17-23 квітня.

Для Світоліної змагання в Оейраші стануть першими на рівні ITF від літа 2013 року. Тоді вона виграла турнір такої ж категорії у Донецьку. Надалі українська тенісистка досягла успіхів на рівні WTA. Зокрема, 5 разів тріумфувала на ґрунті.

У березні торік Світоліна оголосила паузу в кар'єрі. Згодом стало відомо про її вагітність від французького тенісиста Гаеля Монфіса. У жовтні вони стали батьками дівчинки Скаї. Нещодавно українка відновила тренування під керівництвом нового фахівця – нідерландця Сльойтера.

Професіональна кар'єра Світоліної розпочалося в 2010 році. З того часу вона здобула 16 титулів в одиночному розряді. Зокрема, українка тріумфувала в WTA Finals-2018 та виграла бронзову медаль Олімпіади-2020. Пік рейтингу – 3-тє місце (осінь 2017-го).