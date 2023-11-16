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Свитолина добавила первый турнир в график перед Australian Open

Окленд, Четверг 16 ноября 2023 11:45
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Свитолина добавила первый турнир в график перед Australian Open Фото: Элина Свитолина завоевала немалую группу болельщиков (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорцив

Сильнейшая украинская теннисистка в истории Элина Свитолина получила приглашение на турнир ASB Classic в новозеландском Окленде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

Титулованная украинка начнет новый теннисный сезон на берегу Тасманова моря. Турнир серии WTA 250 начнется 1 января и продлится неделю.

ASB Classic анонсировало появление Свитолиной на оклендских кортах вместе с мужем – французом Гаэлем Монфисом. "Самая известная пара" тура начнет в Новой Зеландии подготовку к первому мэйджору 2024 года – Открытому чемпионату Австралии. Для украинской теннисистки выступление в Окленде будет первым после вынужденной паузы.

Звездная теннисистка впервые ощутила дискомфорт в ноге в августе. Впрочем, прерывать подготовку к US Open украинка не стала. Она приехала на турнир серии "Грэнд Слэм" в Нью-Йорке, где дошла до третьего раунда и уступила американке Пегуле. Но потом решила залечить повреждения.

Элина Свитолина в 2023 году

После рождения дочери Скаи украинка вернулась на корт в начале апреля. С тех пор она поднялась в рейтинге WTA из-за пределов топ-1000 на 25-е место.

Первый успех к Свитолиной пришел в Страсбурге. Украинка победила на грунтовом турнире в рамках подготовки к French Open. На "Ролан Гарросе" же она дошла до четвертьфинала, где уступила белоруске Соболенко.

В свою очередь на Уимблдоне-2023 Свитолина зачехлила ракетку в полуфинале. Там она проиграла будущей победительнице Вондроушовой. В новой версии классификации WTA украинка осталась на 25-й строчке и гарантированно будет национальным лидером до 2024 года.

К слову, ранее Свитолина раскрыла звездных донаторов Украине из мира тенниса.

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Australian Open Теннис Элина Свитолина
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