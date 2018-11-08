Світоліна захищатиме титул в Брісбені на початку сезону

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Українська тенісистка розповіла про свої плани

Перша ракетка України і четверта в світі Еліна Світоліна підтвердила, що буде захищати титул на турнірі в Брісбені. Про це вона розповіла в інтерв'ю порталу "Великий теніс України".

"Так. Чи зіграю Брісбен, потім Відкритий чемпіонат Австралії, а після я розраховую зіграти в Польщі за збірну в Кубку Федерації. Сподіваюся, здоров'я дозволить після Австралії. В минулому році, на жаль, повернулася моя стара травма і я не змогла виступити за збірну. у цьому сезоні я постараюся підготуватися якомога акуратніше і уникнути тієї травми, яка трапилася в минулому сезоні ", - сказала українська теннісітка.

Нагадаємо, Світоліна претендує на звання кращої тенісистки в жовтні, коли вона стала переможницею підсумкового турніру WTA.