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Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру в Мельбурні

Мельбурн, П'ятниця 05 лютого 2021 14:16
Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру в Мельбурні
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна програла бельгійці Елізе Мертенс в матчі 1/4 фіналу турніру серії WTA 500 Grampians Trophy в австралійському Мельбурні. Зустріч тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:5, 6:10.

Поступившись у першому сеті, українка безнадійно програвала і у другій партії 2:5, але зуміла привернути гру, змінивши рахунок на 7:5 на свою користь.

Третій сет мав формат тай-брейка, але на нього в Еліни сил вже не залишилося.

Напередодні WTA ухвалила рішення скоротити поєдинки одиночного розряду на турнірах в Мельбурні, оскільки заплановані на четвер зустрічі були скасовані. Замість третього сету розігрується супер тай-брейк до 10 виграних очок.

Раніше завершила виступ на турнірі Grampians Trophy інша українська тенісистка Марта Костюк. У матчі другого кола вона програла американці Дженніфер Бреді. Крім того, Марта знялася з парного турніру Yarra Valley Classic в Мельбурні. Разом з напарницею Олександрою Сасновіч з Білорусі не з'явилася на матч 1/4 фіналу. Причина цього рішення невідома.

Змагання в Мельбурні були організовані для підготовки до Australian Open, основна частина якого стартує 8 лютого.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна, Марта Костюк і Сергій Стаховський дізналися імена перших суперників на турнірі.

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