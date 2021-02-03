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Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Мельбурні

Мельбурн, Середа 03 лютого 2021 09:11
Світоліна пробилася до чвертьфіналу турніру в Мельбурні
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Українка здолала Остапенко в трьох сетах

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна в матчі третього раунду турніру Gippsland Trophy серії WTA 500 в австралійському Мельбурні перемогла Олену Остапенко з Латвії. Українка обіграла опонентку в трьох сетах 6:7, 6:3, 6:2.

Матч тривав трохи більше ніж дві години. Суперницею Еліни в 1/4 фіналу стала двадцята ракетка світу Елізе Мертенс з Бельгії (рахунок особистих зустрічей 3-1 на користь українки).

У попередньому раунді українка здолала німкеню Андреа Петкович (6:1, 6:4).

Також на турнірі в Мельбурні успіху добилася ще одна українська тенісистка Марта Костюк. Вона виграла відразу дві гри - в одиночному і парному розрядах. У синглі Костюк пробилася в 1/8 фіналу, а ось в парному розряді разом з Олександрою Сасновіч з Білорусі вже добралися до чвертьфіналу.

Нагадаємо, напередодні на турнірі Great Ocean Road Open серії ATP 250 в Мельбурні успішно стартував український тенісист Сергій Стаховський.

Турніри в Мельбурні проходять в рамках підготовки до Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open), основна частина якого стартує 8 лютого.

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