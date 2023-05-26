Свет, вода и газ: что будет с тарифами в Украине летом

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) могут вырасти в ближайшее время, и украинцев к этому постепенно готовят.

О том, на сколько может подорожать коммуналка, - ниже в материале РБК-Украина.

Цены на газ

В отношении цен на газ для населения в Украине действует тарифный мораторий. Согласно закону, во время военного положения и в течение 6 месяцев после его отмены тарифы на газ, тепло и горячую воду не подлежат повышению.

Большинство украинцев - около 98% потребителей - получают газ от государственного "Нафтогаза". Для них действует тариф на уровне 7,96 гривны за кубометр. У остальных поставщиков цены колеблются от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр.

В мае "Нафтогаз" объявил о продлении тарифа "Фиксированный". Таким образом, цена в 7,96 гривны за кубометр будет действовать как минимум до 1 мая 2024 года.

Цены на воду

Повышение тарифов на воду планировалось еще в конце 2022 года. Тогда Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пыталась установить новые расценки с 1 января 2023-го для 32 водоканалов, но в итоге решила вернуться к этому вопросу весной.

Решение комиссии ожидалось в марте, когда прорабатывалась возможность повышения в два этапа с 1 апреля и с 1 июля. На практике это бы означало, что для жителей Киева цены могли подняться с 30,38 гривен за кубометр (с НДС) до 34,5 гривен и до 39,3 гривен соответственно.

Отметим, тарифы устанавливаются конкретно для каждого водоканала, поэтому они отличаются в зависимости от региона. Причем зависят они не только от объемов потребления, но и от количества абонентов (чем больше - тем дешевле), а также от источников водоснабжения и состояния инфраструктуры.

Пока окончательного решения нет, но все может измениться в ближайшие дни.

В частности, вопрос о повышении цен на воду для населения стоит в повестке дня НКРЭКУ на 31 мая. Конкретные расчеты о том, на сколько могут подорожать услуги водоснабжения и водоотведения, не опубликованы, но ожидается, что в крупных городах стоимость может вырасти в среднем на 30%.

В самой Нацкомиссии говорят, что с 1 июня намерены привести тарифы до экономически обоснованного уровня.

Цены на свет

На рынке электрической энергии в Украине действует механизм специальных обязательств. Из-за этого для бытовых потребителей действуют следующие тарифы:

1,44 гривен за кВт*ч, если потребляется менее 250 кВт*ч в месяц

1,68 гривен за кВт*ч, если потребляется свыше 250 кВт*ч в месяц

Как писало РБК-Украина, в правительстве идут дискуссии о пересмотре. Среди вариантов - повышение до 2,40 и 2,80 гривен за кВт*ч. Хотя окончательного решения здесь тоже нет, и вопрос еще не закрыт.

По словам главы НКРЭКУ Константина Ущаповского, цены необходимо поднимать из-за дорогостоящих ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуру. И на это нужно примерно 45-46 млрд гривен. Если рассчитывать, как получить эту сумму, то тариф должен составить 2,88 гривен за кВт*ч.

Опрошенные РБК-Украина эксперты говорили, что пока сложно говорить о том, подорожает ли электроэнергия вообще, поскольку такие решения принимаются на самом высоком политическом уровне. Но в то же время сохранение модели со специальными обязательствами, когда "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за свой счет компенсируют разницу между тарифом для населения и рыночной стоимостью, может привести к финансовому торнадо на рынке электроэнергии.

Нацкомиссия на заседании 23 мая подняла тарифы на распределение электрической энергии для большинства операторов (облэнерго). В зависимости от класса напряжения они будут увеличены на 7-34%. С июля расценки поднимутся в среднем еще на 23%.

Двухэтапный рост тарифов на распределение с 1 июня и 1 июля получили операторы Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Киевской Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской областей и Киева.

В то же время для облэнерго в прифронтовых регионах новые тарифы будут действовать только с 1 июля.

Ожидается, что решение по операторам станет обоснованием повышения цен на электроэнергию для населения со следующего месяца. Поскольку льготная цена, согласно решению Кабинета министров, действует до 31 мая.

Но по мнению замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олега Семинского, повышение могут отложить еще на месяц.

Как будут повышаться тарифы

Национальный банк Украины закладывал в свой прогноз рост цен на услуги ЖКХ уже в этом году.

"На прогнозном горизонте уровень административной инфляции будут определять, прежде всего, правительственные решения по приведению тарифов на услуги ЖКХ к рыночным уровням в связи с потребностью устранения дисбалансов в энергетическом секторе ", - говорилось в инфляционном отчете за апрель.

Однако подчеркивается, что с учетом высокой социальной значимости тарифов, их повышение будет поэтапным и сопровождаться расширением социальной поддержки (субсидий). А мораторий на газ, горячую воду и тепло могут отменить не раньше 2024 года.