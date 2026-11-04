Свет то включают, то выключают: в ДТЭК объяснили частые экстренные отключения

Напомним, что 5 ноября в Украине продолжат действовать графики отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Ранее сообщалось, что из-за российских атак украинские АЭС вынужденно снизили мощность, а самая тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и области.

В то же время, эксперты отмечают, что РФ сосредоточила систематические удары по энергетике Киевского и Днепровского регионов, из-за чего они зависят от внешнего питания, а прогнозы по продолжительности отключений зимой пока невозможны.