Свет то включают, то выключают: в ДТЭК объяснили частые экстренные отключения

Экстренные отключения света могут часто вводить и отменять из-за постоянных российских атак на энергосистему. Ситуация в энергосистеме может изменяться несколько раз в час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Энергетики отметили, что враг продолжает атаковать украинскую энергосистему, нанося десятки ударов в сутки.
Диспетчеры должны в реальном времени балансировать энергосистему для предотвращения аварий и полного исчезновения света.
Поэтому экстренные отключения могут часто вводить и отменять.
Напомним, что 5 ноября в Украине продолжат действовать графики отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Ранее сообщалось, что из-за российских атак украинские АЭС вынужденно снизили мощность, а самая тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и области.
В то же время, эксперты отмечают, что РФ сосредоточила систематические удары по энергетике Киевского и Днепровского регионов, из-за чего они зависят от внешнего питания, а прогнозы по продолжительности отключений зимой пока невозможны.