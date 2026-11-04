Світло то вмикають, то вимикають: у ДТЕК пояснили часті екстрені відключення

Екстрені відключення світла можуть часто вводити та скасовувати через постійні російські атаки на енергосистему. Ситуація в енергосистемі може змінюватися кілька разів на годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Енергетики зазначили, що ворог продовжує атакувати українську енергосистему, завдаючи десятків ударів за добу.
Диспетчери мають у реальному часі балансувати енергосистему для запобігання аваріям та повному зникненню світла.
Через це екстрені відключення можуть часто вводити та скасовувати.
Нагадаємо, що 5 листопада в Україні продовжать діяти графіки відключень світла через складну ситуацію в енергосистемі.
Раніше повідомлялося, що через російські атаки українські АЕС вимушено знизили потужність, а найважча ситуація спостерігається в Києві та області.
Водночас експерти зазначають, що РФ зосередила систематичні удари по енергетиці Київського та Дніпровського регіонів, через що вони залежать від зовнішнього живлення, а прогнози щодо тривалості відключень узимку поки неможливі.