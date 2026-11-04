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Світло то вмикають, то вимикають: у ДТЕК пояснили часті екстрені відключення

20:03 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: у ДТЕК пояснили причину постійних відключень (Getty Images)

Екстрені відключення світла можуть часто вводити та скасовувати через постійні російські атаки на енергосистему. Ситуація в енергосистемі може змінюватися кілька разів на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Енергетики зазначили, що ворог продовжує атакувати українську енергосистему, завдаючи десятків ударів за добу.

Диспетчери мають у реальному часі балансувати енергосистему для запобігання аваріям та повному зникненню світла.

Через це екстрені відключення можуть часто вводити та скасовувати.

Нагадаємо, що 5 листопада в Україні продовжать діяти графіки відключень світла через складну ситуацію в енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що через російські атаки українські АЕС вимушено знизили потужність, а найважча ситуація спостерігається в Києві та області.

Водночас експерти зазначають, що РФ зосередила систематичні удари по енергетиці Київського та Дніпровського регіонів, через що вони залежать від зовнішнього живлення, а прогнози щодо тривалості відключень узимку поки неможливі.

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