Свет выключали неравномерно. В одной из областей нашли нарушения в графиках

В Винницкой области нашли нарушения в графиках отключений электроэнергии. Часть потребителей оставалась со светом, тогда как другим очередям выключали, что привело к неравномерному распределению ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Сейчас в регионах продолжаются внеплановые проверки операторов системы распределения по соблюдению установленного порядка применения графиков почасовых отключений электроэнергии (ГПО).

В частности, Управление Госэнергонадзора в Винницкой области провело внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в отношении оператора системы распределения - АО "Винницаоблэнерго".

В ходе проверки установлено, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи в соответствии с ГПО.

В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди подвергались отключениям, что привело к неравномерному распределению ограничений.

Также выявлены нарушения в ведении документации: в ряде структурных подразделений в оперативных журналах не указывались конкретные линии, которые отключались при применении графиков.

Отмечается, что такие недостатки затрудняют контроль выполнения диспетчерских команд и проверку обоснованности обращений потребителей.

Также была проверена своевременность информирования населения через официальный веб-сайт ОСР о корректировке ГПО. Зафиксированы случаи внесения изменений без соблюдения установленных временных интервалов.

В то же время установлено, что такие корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме, когда балансировка осуществляется в режиме реального времени и не зависит непосредственно от действий ОСР.

Вместе с тем даже в условиях оперативной балансировки оператор обязан обеспечить максимально возможную прозрачность и своевременность информирования потребителей.

По результатам проверки Управление Госэнергонадзора составило акт и выдано обязательное к исполнению предписание по устранению выявленных нарушений.