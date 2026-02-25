ua en ru
Свет выключали неравномерно. В одной из областей нашли нарушения в графиках

Среда 25 февраля 2026 09:56
Свет выключали неравномерно. В одной из областей нашли нарушения в графиках Фото: в одной из областей нашли нарушения в графиках отключений света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Винницкой области нашли нарушения в графиках отключений электроэнергии. Часть потребителей оставалась со светом, тогда как другим очередям выключали, что привело к неравномерному распределению ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Читайте также: Конец блэкаутов в апреле? Эксперт рассказал, когда украинцы получат "временную передышку"

Сейчас в регионах продолжаются внеплановые проверки операторов системы распределения по соблюдению установленного порядка применения графиков почасовых отключений электроэнергии (ГПО).

В частности, Управление Госэнергонадзора в Винницкой области провело внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в отношении оператора системы распределения - АО "Винницаоблэнерго".

В ходе проверки установлено, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи в соответствии с ГПО.

В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди подвергались отключениям, что привело к неравномерному распределению ограничений.

Также выявлены нарушения в ведении документации: в ряде структурных подразделений в оперативных журналах не указывались конкретные линии, которые отключались при применении графиков.

Отмечается, что такие недостатки затрудняют контроль выполнения диспетчерских команд и проверку обоснованности обращений потребителей.

Также была проверена своевременность информирования населения через официальный веб-сайт ОСР о корректировке ГПО. Зафиксированы случаи внесения изменений без соблюдения установленных временных интервалов.

В то же время установлено, что такие корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме, когда балансировка осуществляется в режиме реального времени и не зависит непосредственно от действий ОСР.

Вместе с тем даже в условиях оперативной балансировки оператор обязан обеспечить максимально возможную прозрачность и своевременность информирования потребителей.

По результатам проверки Управление Госэнергонадзора составило акт и выдано обязательное к исполнению предписание по устранению выявленных нарушений.

Проверки работы облэнерго

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная инспекция энергетического надзора Украины проведет внеплановые проверки в пяти областях: Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской.

Главная цель проверок - обеспечить равные условия применения графиков для всех потребителей. В случае нарушений облэнерго должны будут устранить их и наладить графики в соответствии с законодательством.

