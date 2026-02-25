Свет выключали неравномерно. В одной из областей нашли нарушения в графиках
В Винницкой области нашли нарушения в графиках отключений электроэнергии. Часть потребителей оставалась со светом, тогда как другим очередям выключали, что привело к неравномерному распределению ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
Сейчас в регионах продолжаются внеплановые проверки операторов системы распределения по соблюдению установленного порядка применения графиков почасовых отключений электроэнергии (ГПО).
В частности, Управление Госэнергонадзора в Винницкой области провело внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в отношении оператора системы распределения - АО "Винницаоблэнерго".
В ходе проверки установлено, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера по отключению линий электропередачи в соответствии с ГПО.
В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди подвергались отключениям, что привело к неравномерному распределению ограничений.
Также выявлены нарушения в ведении документации: в ряде структурных подразделений в оперативных журналах не указывались конкретные линии, которые отключались при применении графиков.
Отмечается, что такие недостатки затрудняют контроль выполнения диспетчерских команд и проверку обоснованности обращений потребителей.
Также была проверена своевременность информирования населения через официальный веб-сайт ОСР о корректировке ГПО. Зафиксированы случаи внесения изменений без соблюдения установленных временных интервалов.
В то же время установлено, что такие корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме, когда балансировка осуществляется в режиме реального времени и не зависит непосредственно от действий ОСР.
Вместе с тем даже в условиях оперативной балансировки оператор обязан обеспечить максимально возможную прозрачность и своевременность информирования потребителей.
По результатам проверки Управление Госэнергонадзора составило акт и выдано обязательное к исполнению предписание по устранению выявленных нарушений.
Проверки работы облэнерго
Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная инспекция энергетического надзора Украины проведет внеплановые проверки в пяти областях: Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской.
Главная цель проверок - обеспечить равные условия применения графиков для всех потребителей. В случае нарушений облэнерго должны будут устранить их и наладить графики в соответствии с законодательством.