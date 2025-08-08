ua en ru
Свет спокойствия. На ВДНГ создают уникальное пространство для душевного исцеления: каким оно будет

Пятница 08 августа 2025 18:00
Свет спокойствия. На ВДНГ создают уникальное пространство для душевного исцеления: каким оно будет Каким будет Терапевтический сад (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

В Терапевтическом саду на территории киевского ВДНГ обустроят специальную систему освещения с эффектом "заката". Ее главная цель - способствовать эмоциональному и психологическому восстановлению посетителей, прежде всего военных и ветеранов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВДНГ.

Каким будет Терапевтический сад

Идея заключается в том, чтобы с помощью света создать атмосферу безопасности и спокойствия, которая поможет посетителям замедлить темп, отвлечься от городского шума и восстановить связь с собственным телом.

В основе решения - максимально точная имитация мягкого и теплого света заката, который, по исследованиям, благоприятно влияет на суточные ритмы человека и его психоэмоциональное состояние.

"Это - эволюция нашего опыта... Мы ожидаем, что посетители Терапевтического сада даже не будут осознавать, почему именно им хорошо, - но будут чувствовать себя спокойнее, глубже дышать, будут больше присутствовать в моменте. И это - лучший результат", - говорят в компании, которая разработала и воплощает концепцию уникального освещения.

Освещение будет работать по разным сценариям. Один из них - "медитативный маршрут", который будет вести посетителей от более ярких пространств к уютным и камерным зонам.

Эскизы Терапевтического сада (фото: пресс-служба)

В помещениях Сада будут сочетать "теплые" оттенки с эффектом присутствия у очага с нейтральными - для поддержания внимания. Для этого будут использовать специальные диоды, подобранные по спектру и температуре, опираясь на успешный опыт терапевтической архитектуры Японии, Швейцарии и скандинавских стран.

Сам Терапевтический сад является комплексным проектом, ориентированным прежде всего на ветеранов и военнослужащих, но будет открытым для всех желающих.

Кроме уникального освещения, концепция предусматривает создание зон садоводческой и арт-терапии, площадок для йоги и адаптивного спорта, а также индивидуальных зон для отдыха. Все пространство будет полностью безбарьерным и безопасным.

Киев Экспоцентр Украины Путешествия
Новости
