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Тариф на свет в Украине повысили: как сэкономить на оплате за электроэнергию

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Киев, Суббота 24 июня 2023 06:00
Тариф на свет в Украине повысили: как сэкономить на оплате за электроэнергию Фото: на оплате за электроэнергию можно сэкономить с ночным тарифом (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Новые цены на свет для бытовых потребителей в Украине действуют с 1 июня 2023 года, первые платежки с этим тарифом будут уже в июле.

РБК-Украина рассказывает о новом тарифе и о возможности сэкономить на оплате.

Сколько теперь нужно платить

До июньского повышения в Украине действовал следующий тариф:

  • 1,44 гривен за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч в месяц
  • 1,68 гривен за кВт-ч при потреблении более 250 кВт-ч в месяц

С 1 июня стоимость киловатт-часа повышена до 2,64 гривны, причем теперь она не зависит от объемов месячного потребления.

В то же время сохраняется так называемый ночной тариф. Он актуален для тех, у кого установлены двухзонные счетчики и заключен соответствующий договор с поставщиком.

Как сэкономить на ночном тарифе

Ночной тариф учитывает потребление с 23:00 до 07:00 и оплачивается по ставке вдвое ниже. То есть "ночной киловатт" стоит 1,32 гривны.

Например, если обычный счетчик за месяц наматывает 400 кВт-ч, то в платежке насчитают чуть более 1050 гривен. Но двухзонный счетчик позволяет сэкономить некоторую сумму.

Если половину из этого объема перенести на ночь, то в платежке уже будет около 790 гривен. Таким образом, удастся сэкономить 25%.

Добиться этого можно, если включать энергозатратные приборы в ночное время - обогреватели, бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, хлебопечки, мультиварки и так далее. На современной технике есть функция отложенного старта, с помощью которой можно настроить автоматический запуск после 23:00.

Особенно ночной тариф выгоден в домах с электрическим отоплением. В среднем по Украине одно такое домохозяйство "наматывает" до 1000 кВт-ч в месяц.

Окупаемость двухзонного счетчика

Его можно приобрести самому или у оператора сетей. Такой счетчик в среднем стоит в диапазоне 1500-3000 гривен. Следовательно, окупаемость занимает около года, но тоже зависит от того, сколько электричества вы потребляете.

Также нужно заключить двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии. Для этого нужно подать заявление в облэнерго, получить новый договор и счет, оплатить установку счетчика и в течение 14 дней его должны заменить.

Подробнее об этой возможности читайте в материале "Ночной тариф. В чем особенности и как сэкономить на оплате за свет".

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