Почему отключения света не влияют на платежки за тепло: объяснение "Киевтеплоэнерго"

Четверг 29 января 2026 15:54
UA EN RU
Почему отключения света не влияют на платежки за тепло: объяснение "Киевтеплоэнерго" Фото: Оплата коммунальных услуг (if.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Вынужденные отключения электроэнергии почти не влияют на объемы потребленного тепла и суммы в платежках за отопление в Киеве. В большинстве случаев существенной экономии из-за обесточивания нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевтеплоэнерго".

Как рассчитывают суммы в платежках за отопление

Как пояснили в компании, дома, оборудованные счетчиками тепла, платят исключительно за фактически потребленные гигакалории - по показаниям приборов учета. Таких многоэтажек в столице около 90%.

В домах без счетчиков начисления осуществляются по специальной методике с учетом среднемесячной температуры воздуха и количества часов подачи тепла. При этом учитываются данные о перерывах в электроснабжении, полученные от управляющих домов и ДТЭК "Киевские электросети".

Начисления за тепло в январе

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что в январе основным фактором потребления тепла была погода. Среднесуточная температура составляла -0,3°С, тогда как в декабре -0,7°С. В то же время аварийные отключения света существенно не уменьшили объемы потребления тепла.

Причина заключается в том, что за несколько часов без электричества батареи и вода во внутридомовых системах охлаждаются, а температура теплоносителя падает почти вдвое. После восстановления электроснабжения дом начинает интенсивно "добирать" тепло, чтобы вернуть систему к нормальному режиму. Из-за этого экономия или отсутствует, или минимальная.

Как подать заявление на перерасчет платежек за тепло

Отдельно в компании объяснили ситуацию для домов с независимой системой отопления - с теплообменником. Таких зданий в Киеве около 50. Начисление для них осуществляется на основе данных оператора системы распределения электроэнергии. Жители или управляющие могут инициировать корректировку платежек, предоставив справку о количестве часов отсутствия света.

Обращение можно подать по почте, электронной почте или в любом сервисном центре ЦКС. Подробные консультации также доступны дистанционно.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что начисления за отопление осуществляются по единой для всей Украины методике №315, а тарифы для населения остаются на уровне прошлого года.

Отключение тепла в Киеве

Напомним, в ночь на 24 января Россия атаковала Киев дронами и ракетами. После ударов по объектам критической инфраструктуры коммунальные службы и энергетики столицы продолжают работы по восстановлению электро-, тепло- и водоснабжения.

По состоянию на 29 января без отопления остаются более 900 домов, большинство из них - в Киеве, продолжаются ремонтные работы на ТЭЦ, правительство работает над стабилизацией энергоснабжения и готовит решение о начислении коммунальных платежей за январь для киевлян.

Киев Услуги ЖКХ Отопительный сезон Коммунальные платежи Отключение света
