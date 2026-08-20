Без света сотни тысяч абонентов: в двух областях произошли аварийные отключения

20 августа в Сумской и Черниговской областях произошли масштабные аварийные отключения света. На Черниговщине без электричества остались около 200 тысяч абонентов, а в Сумам проблемы с водой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Черниговоблэнерго", "Сумиоблэнерго", а также на Горводоканал Сумского городского совета.
Масштабное обесточивание
В части Сумской области зафиксировано масштабное аварийное отключение электроэнергии. Энергетики уже занимаются восстановлением распределения электричества.
Получить информацию о причинах отключения по конкретному адресу потребители могут через личный кабинет E-Svitlo, раздел "Отключения" на сайте АО "Сумыоблэнерго", а также по телефонам колл-центра: 0 800 300 247 и 0542 659 659.
В Черниговской области электроснабжение прекратилось в Корюковском, Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах.
Причиной стали аварийные неполадки в сетях НЭК "Укрэнерго". По данным энергетиков, без электричества остаются около 200 тысяч абонентов.
Аварийные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
Где временно нет воды
Из-за проблем с энергоснабжением 20 августа с 14:07 были обесточены объекты КП "Горводоканал". Жителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
После стабилизации ситуации водоснабжение обещают вернуть к обычному режиму. О текущей ситуации предприятие сообщает дополнительно.
Для связи с диспетчерской службой КП "Горводоканал" доступны телефоны: 050 407-81-10 и 067 548-21-12.
Напоминаем, что правительство Украины отменило графики ограничений электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей, которые обеспечивают не менее 80% своего энергопотребления за счет импорта или собственной генерации.