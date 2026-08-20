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Без світла сотні тисяч абонентів: у двох областях сталися аварійні відключення

15:37 20.08.2026 Чт
2 хв
Що спричинило масштабні відключення?
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: відключення електрики (Віталій Носач РБК-Україна)

20 серпня у Сумській та Чернігівській областях сталися масштабні аварійні відключення світла. На Чернігівщині без електрики залишилося близько 200 тисяч абонентів, а у Сумах проблеми з водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Чернігівобленерго", "Суміобленерго", а також на Міськводоканал Сумської міської ради.

Що відбувається на Сумщині

Масштабне знеструмлення

У частині Сумської області зафіксовано масштабне аварійне вимкнення електроенергії. Енергетики вже займаються відновленням розподілу електрики.

Отримати інформацію про причини відключення на конкретну адресу споживачі можуть через особистий кабінет E-Svitlo, розділ "Відключення" на сайті АТ "Сумиобленерго", а також за телефонами кол-центру: 0 800 300 247 та 0542 659 659.

На Чернігівщині без світла 200 тисяч абонентів

У Чернігівській області електропостачання припинилося у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Чернігівському районах.

Причиною стали аварійні проблеми в мережах НЕК "Укренерго". За даними енергетиків, без електрики залишаються близько 200 тисяч абонентів.

Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.

Через перебої відключили водоканал

Де тимчасово немає води

Через проблеми з енергопостачанням 20 серпня з 14:07 було знеструмлено об'єкти КП "Міськводоканал". Жителів попросили з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Після стабілізації ситуації водопостачання обіцяють повернути до звичайного режиму. Про поточну ситуацію підприємство повідомляє додатково.

Для зв'язку з диспетчерською службою КП "Міськводоканал" доступні телефони: 050 407-81-10 та 067 548-21-12.

Нагадуємо, що уряд України скасував графіки обмежень електроенергії для промислових та комерційних споживачів, які забезпечують щонайменше 80% свого енергоспоживання за рахунок імпорту чи власної генерації.

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Війна в УкраїніЧернігівСумиЕлектроенергіяВодопостачання