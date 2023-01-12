Света может быть больше. "Укрэнерго" дало оптимистический прогноз на выходные
Объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться в эти выходные из-за потепления.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время национального телемарафона.
"На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - заявил он.
Кудрицкий также добавил, что в настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы увеличить объемы генерации электроэнергии.
Напомним, что ситуация со светом в Киеве остается сложной.Электроэнергию планируют отключать и в "серых зонах" графика.
Также мы писали, что в 7 облэнерго пройдут внеплановые выездные проверки из-за жалоб потребителей и несвоевременных отключений электроэнергии.
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