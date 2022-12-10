Ремонт электросетей может занять 2-3 месяца. Жителей Одессы попросили выехать из города

По данным департамента, поврежденную из-за российских ударов инфраструктуру в Одесской области могут восстанавливать неделями "и не исключено, что 2-3 месяца".

"Именно поэтому обращаемся к вам с просьбой, если вы понимаете, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и вы можете временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы, то это стоит сделать", - отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что энергетики и органы власти будут интенсивно работать над восстановлением инфраструктуры и информировать население о ремонтных работах.

"После их завершения, энергокомпания будет пытаться включать свет хотя бы на небольшое время. Напоминаем, когда в ваших домах появится электроэнергия, не включайте одновременно утюги, бойлеры, чайники или электроплиты в розетку. Это спровоцирует новые аварийные ситуации и вы можете остаться без света подольше", - подчеркивают в ведомстве.

Обновлено (22:58)

В "ДТЭК Одесские электросети" отметили, что ситуация в энергосистеме контролированная. И информация о 2-3 месяцах, которые необходимы для восстановления электросетей, касаются полного ремонта высоковольтных ЛЭП и подстанций.

"ДТЭК и "Укрэнерго" объединили усилия, чтобы как можно быстрее вернуть возможность поочередной подачи электричества всем жителям Одессы", - отметили в пресс-службе оператора.