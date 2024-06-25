Когда завтра будут действовать графики отключения света: данные "Укрэнерго"

В Украине завтра, 26 июня, графики отключения света будут применять на протяжении всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

"Завтра, 26 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", - сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что ограничения будут более жесткими в период с 17:00 до 23:00.

При этом электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.