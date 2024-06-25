Когда завтра будут действовать графики отключения света: данные "Укрэнерго"
В Украине завтра, 26 июня, графики отключения света будут применять на протяжении всех суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 26 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00", - сказано в сообщении компании.
Там уточнили, что ограничения будут более жесткими в период с 17:00 до 23:00.
При этом электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.
Удары по энергетике
Напомним, россияне за последние несколько месяцев нанесли до 10 массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это сильно уменьшило возможности генерации внутри страны.
По этой причине "Укрэнерго" ежедневно применяет графики отключений света. По будням они последнее время действуют круглосуточно.
В частности, сегодня, 25 июня, графики тоже действуют весь день.
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