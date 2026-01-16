ua en ru
Без света и тепла: в ботсаду Гришко оказались под угрозой оранжереи с тропическими растениями

Киев, Пятница 16 января 2026 17:53
Без света и тепла: в ботсаду Гришко оказались под угрозой оранжереи с тропическими растениями Тропические растения в оранжереях ботсада могут погибнуть (фото: Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины/Facebook)
Автор: Василина Копытко

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины оказался в сложной ситуации из-за отключения света и тепла. В условиях суровой зимы больше всего страдают коллекции тропических и субтропических растений, которые нуждаются в стабильном температурном режиме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального ботанического сада имени Н.М. Гришко НАН Украины в Facebook.

Свет и тепло исчезают вместе с морозами

В ботсаду отмечают, что растения переживают низкотемпературный стресс так же, как и люди. Из-за перебоев с электроснабжением оранжереи вынуждены работать на дизельных генераторах, однако этого недостаточно для стабильного обогрева.

Ситуацию осложняет и бюрократический фактор: до утверждения новой сметы учреждение формально не может полноценно оплачивать счета, даже несмотря на критическую необходимость тепла.

Генераторы работают, но ресурс ограничен

В ботаническом саду сообщили, что уже удалось закупить первые 600 литров дизельного топлива со скидкой. Впрочем, этого хватит лишь на короткий период работы генераторов. В нынешних условиях средств не хватает не только на развитие, но и на базовое функционирование учреждения.

Призывают поддержать спасение уникальных растений

В ботсаду отмечают: без дополнительной помощи есть риск потерять уникальные коллекции тропических и субтропических растений. Поэтому украинцев и неравнодушных призывают участвовать в сборе средств на проект #ТеплоДляОранжерей.

Полученную помощь направляют на закупку топлива и поддержку стабильной работы оранжерей в период холодов. В ботсаду подчеркивают, что сейчас каждый вклад буквально измеряется литрами тепла для растений.

Какая ситуация со светом и теплом в Киеве

По состоянию на утро 16 января в Киеве отсутствуют дома без постоянного электроснабжения, но еще остается около 127 домов без отопления.

На днях мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ситуация с теплоснабжением на правом берегу столицы уже стабилизировалась. В то же время на левом берегу ситуация сложнее, там продолжаются активные работы по восстановлению подачи тепла.

Ранее и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга заявил, что в результате повреждения энергетических объектов в городе остановили систему централизованного отопления примерно в 6 тысячах домов.

