Без света и тепла: в ботсаду Гришко оказались под угрозой оранжереи с тропическими растениями

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины оказался в сложной ситуации из-за отключения света и тепла. В условиях суровой зимы больше всего страдают коллекции тропических и субтропических растений, которые нуждаются в стабильном температурном режиме.

Свет и тепло исчезают вместе с морозами

В ботсаду отмечают, что растения переживают низкотемпературный стресс так же, как и люди. Из-за перебоев с электроснабжением оранжереи вынуждены работать на дизельных генераторах, однако этого недостаточно для стабильного обогрева.

Ситуацию осложняет и бюрократический фактор: до утверждения новой сметы учреждение формально не может полноценно оплачивать счета, даже несмотря на критическую необходимость тепла.

Генераторы работают, но ресурс ограничен

В ботаническом саду сообщили, что уже удалось закупить первые 600 литров дизельного топлива со скидкой. Впрочем, этого хватит лишь на короткий период работы генераторов. В нынешних условиях средств не хватает не только на развитие, но и на базовое функционирование учреждения.

Призывают поддержать спасение уникальных растений

В ботсаду отмечают: без дополнительной помощи есть риск потерять уникальные коллекции тропических и субтропических растений. Поэтому украинцев и неравнодушных призывают участвовать в сборе средств на проект #ТеплоДляОранжерей.

Полученную помощь направляют на закупку топлива и поддержку стабильной работы оранжерей в период холодов. В ботсаду подчеркивают, что сейчас каждый вклад буквально измеряется литрами тепла для растений.

Тропические растения в оранжереях ботсада оказались под угрозой (фото: Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко НАН Украины/Facebook)