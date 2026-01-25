RU

Без света до сих пор более 800 тысяч киевлян: что происходит с электроснабжением в столице

Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине продолжается скоординированная работа по ликвидации последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы. На заседании заслушали актуальную информацию по восстановительным работам и определили дальнейшие шаги по усилению энергосистемы.

Дефицит электроэнергии в столице

По словам министра, в Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего действуют экстренные отключения.

Сейчас без электроснабжения в столице остаются более 800 тысяч абонентов, как и накануне.

Когенерация и новые линии электропередач

На заседании обсудили конкретные планы по:

  • установления когенерационных установок,
  • прокладке новых линий электропередач,
  • строительства новых объектов генерации.

Сегодня в Киев уже доставили две когенерационные установки, а на следующей неделе ожидается прибытие еще двух.

Дополнительное топливо и усиление бригад

Для обеспечения работы критической инфраструктуры приняли решение направить в столицу дополнительно 50 тонн дизельного топлива из резервов Минэнерго. Оно будет использовано для питания больших генераторов, которые обеспечивают работу критических объектов и жилых домов.

По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий обстрелов работали 166 ремонтных бригад, в ночное время работы продолжат 74 бригады.

Кроме того, в Киев привлекают помощь из регионов - уже завтра прибудут 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. При необходимости количество специалистов могут увеличить еще на 20 бригад.

Связь и интернет во время отключений

Отдельное внимание уделили стабильности мобильной связи и интернета во время отключений электроэнергии. Министр отметил необходимость максимальной автономности базовых станций, чтобы люди оставались на связи и имели доступ к информации при любых условиях. По этому направлению даны соответствующие поручения.

Атаки на энергообъекты и потери

Также сообщается, что утром российские войска прицельно обстреляли энергообъект на Николаевщине. В результате атаки электромонтер получил многочисленные осколочные ранения.

 

Удары по Киеву 24 января

Напомним, в ночь на 24 января российские войска совершили массированную атаку на Киев, применив ракеты и ударные беспилотники. В пяти районах столицы зафиксированы разрушения и повреждения жилых и нежилых объектов. По обновленным данным, в результате обстрела погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

После ночной атаки коммунальные службы и энергетики столицы продолжают работы по восстановлению электроснабжения, тепла и воды, в том числе на объектах критической инфраструктуры.

Самая сложная ситуация остается в Деснянском районе, в частности на Троещине, где около 600 жилых домов до сих пор находятся без электроэнергии, теплоснабжения и воды. В разных районах Киева для жителей открывают дополнительные пункты обогрева.

По состоянию на вечер ситуация с теплоснабжением в столице остается напряженной - без тепла все еще более 1300 жилых домов.

КиевМинэнергоУкрэнергоОбстрел КиеваБлэкаут