Без света до сих пор более 800 тысяч киевлян: что происходит с электроснабжением в столице

К восстановлению привлечены энергетики, тепловики, спасатели и коммунальные службы. На заседании заслушали актуальную информацию по восстановительным работам и определили дальнейшие шаги по усилению энергосистемы.

Дефицит электроэнергии в столице

По словам министра, в Киеве сохраняется значительный дефицит электроэнергии, из-за чего действуют экстренные отключения.

Сейчас без электроснабжения в столице остаются более 800 тысяч абонентов, как и накануне.

Когенерация и новые линии электропередач

На заседании обсудили конкретные планы по:

установления когенерационных установок,

прокладке новых линий электропередач,

строительства новых объектов генерации.

Сегодня в Киев уже доставили две когенерационные установки, а на следующей неделе ожидается прибытие еще двух.

Дополнительное топливо и усиление бригад

Для обеспечения работы критической инфраструктуры приняли решение направить в столицу дополнительно 50 тонн дизельного топлива из резервов Минэнерго. Оно будет использовано для питания больших генераторов, которые обеспечивают работу критических объектов и жилых домов.

По данным Минразвития, в течение дня над ликвидацией последствий обстрелов работали 166 ремонтных бригад, в ночное время работы продолжат 74 бригады.

Кроме того, в Киев привлекают помощь из регионов - уже завтра прибудут 17 бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. При необходимости количество специалистов могут увеличить еще на 20 бригад.

Связь и интернет во время отключений

Отдельное внимание уделили стабильности мобильной связи и интернета во время отключений электроэнергии. Министр отметил необходимость максимальной автономности базовых станций, чтобы люди оставались на связи и имели доступ к информации при любых условиях. По этому направлению даны соответствующие поручения.

Атаки на энергообъекты и потери

Также сообщается, что утром российские войска прицельно обстреляли энергообъект на Николаевщине. В результате атаки электромонтер получил многочисленные осколочные ранения.