Курс доллара Экономика Авто Tech

Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений 24 октября

Фото: в Украине продолжаются отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине в пятницу, 24 октября, продолжат действовать графики отключений света. Но они станут менее жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Как отметили в компании, отключения света будут действовать в отдельных регионах. 

Для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 ожидаются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей. 

При этом для промышленных потребителей в это же время будут действовать графики ограничения мощности. 

В "Укрэнерго" напомнили, что причина отключений - последствия российских ракетных и дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры. 

Украинцев предупредили, что объем применения ограничений может измениться. 

Стоит заметить, что сегодня, 23 октября, действуют графики отключений света объемом до 3 очередей. Согласно графикам, которые обнародовал ДТЭК, это означает что у некоторых абонентов света может не быть до 11 часов. 

Атаки России на энергетику

Напомним, Россия начала прицельно атаковать объекты украинской энергетической инфраструктуры на фоне похолодания. Оккупанты уже неоднократно прибегали к такой тактике, они пытаются использовать холодную пору года в качестве оружия против мирных украинцев.

Ситуация со светом особенно ухудшилась во время массированного удара оккупантов в ночь на 22 октября. Тогда враг использовал более 400 беспилотников, а также свои баллистические и даже гиперзвуковые ракеты.

В результате атак были повреждены энергообъекты. "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики отключений света в ряде областей.

