Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений 24 октября

Как отметили в компании, отключения света будут действовать в отдельных регионах.

Для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 ожидаются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

При этом для промышленных потребителей в это же время будут действовать графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина отключений - последствия российских ракетных и дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Украинцев предупредили, что объем применения ограничений может измениться.

Стоит заметить, что сегодня, 23 октября, действуют графики отключений света объемом до 3 очередей. Согласно графикам, которые обнародовал ДТЭК, это означает что у некоторых абонентов света может не быть до 11 часов.