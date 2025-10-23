Света будет больше: в "Укрэнерго" рассказали о графиках отключений 24 октября

В Украине в пятницу, 24 октября, продолжат действовать графики отключений света. Но они станут менее жесткими.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Как отметили в компании, отключения света будут действовать в отдельных регионах.
Для бытовых потребителей с 07:00 до 23:00 ожидаются графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 2,5 очередей.
При этом для промышленных потребителей в это же время будут действовать графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" напомнили, что причина отключений - последствия российских ракетных и дроновых ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Украинцев предупредили, что объем применения ограничений может измениться.
Стоит заметить, что сегодня, 23 октября, действуют графики отключений света объемом до 3 очередей. Согласно графикам, которые обнародовал ДТЭК, это означает что у некоторых абонентов света может не быть до 11 часов.
Напомним, Россия начала прицельно атаковать объекты украинской энергетической инфраструктуры на фоне похолодания. Оккупанты уже неоднократно прибегали к такой тактике, они пытаются использовать холодную пору года в качестве оружия против мирных украинцев.
Ситуация со светом особенно ухудшилась во время массированного удара оккупантов в ночь на 22 октября. Тогда враг использовал более 400 беспилотников, а также свои баллистические и даже гиперзвуковые ракеты.
В результате атак были повреждены энергообъекты. "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики отключений света в ряде областей.