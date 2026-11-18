Фото: в Украине завтра будут круглосуточно действовать графики отключений (Getty Images)

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В четверг, 12 ноября, в части областей Украины будут действовать графики отключений электроэнергии, но количество очередей для бытовых потребителей уменьшится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В течение суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии: для промышленности - графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей). В компании напомнили, что ограничения вводятся из-за последствий вражеских атак на энергосистему. "Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - напомнили в "Укрэнерго". Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей для скорейшего возвращения света в дома украинцев.