Света будет больше: 19 ноября графики отключений в Украине смягчат
В четверг, 12 ноября, в части областей Украины будут действовать графики отключений электроэнергии, но количество очередей для бытовых потребителей уменьшится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".
В течение суток украинцев ждут плановые отключения электроэнергии:
- для промышленности - графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 0.5 до 3 очередей).
В компании напомнили, что ограничения вводятся из-за последствий вражеских атак на энергосистему.
"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", - напомнили в "Укрэнерго".
Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей для скорейшего возвращения света в дома украинцев.
Напомним, энергетики ДТЭК рассказали, почему очень часто электроэнергия исчезает сразу после включения по графикам, и что необходимо делать, чтобы предотвратить это.