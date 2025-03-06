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Света не будет 5 дней. Известны последствия удара по Одесской области

Фото: после атаки оккупантов Южное Одесской области осталось без света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

После ночной атаки РФ Южное Одесской области осталось без света. По прогнозам на восстановление энергоснабжения потребуется четыре-пять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Думская.

По данным издания, мэр Южного Владимир Новацкий сообщил, что ночью приезжало руководство ДТЭК и сказало, что попытается переключить Южное на другую линию питания, чтобы подать электроэнергию на котельную и другие объекты критической инфраструктуры. Однако сам город, по его данным, пока останется без света.

"Они сказали, что город будет без света 4-5 дней. Мы должны быть к этому готовы. Надо менять полностью трансформаторы, их будут искать в области и по всей Украине", - отметил Новацкий.

Он также добавил, что школы до понедельника, 10 марта, работать не будут, а детские сады - только в режиме дежурных групп.

Обстрел Украины в ночь на 6 марта

Напомним, что в ночь на 6 марта российские оккупанты в очередной раз запустили против Украины баллистические ракеты и беспилотники. Известно, что россияне выпустили более 100 дронов, которые атаковали украинцев с пяти направлений.

Подробнее о российском обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.

За время вражеской атаки стало известно об ударе дрона по складу в Сумах. Также один из беспилотников атаковал многоэтажку в Харькове.

Кроме того, в ночь на 6 марта российские террористы прибегли к массированной атаке дронами на Одесскую область.

Под ударом была гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате обстрела ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

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