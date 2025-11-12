RU

Без света до 11 часов: появились графики отключений для Киева на 13 ноября

Фото: обнародованы графики отключений света в Киеве 13 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве завтра, 13 ноября, снова будут действовать графики отключений электроэнергии. Свет будет отсутствовать до 11 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным ДТЭК, завтра свет планируют выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 1.2 очередь - света не будет с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 2.1 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 2.2 очередь - света не будет с 00:00 до 03:30, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00;
  • 3.1 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 3.2 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 4.1 очередь - света не будет с 03:00 до 07:00 и с 13:30 до 17:30;
  • 4.2 очередь - света не будет с 13:30 до 17:30;
  • 5.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30, и с 17:00 до 21:00;
  • 5.2 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30, и с 17:00 до 21:00;
  • 6.1 очередь - света не будет с 06:30 до 10:30, и с 17:00 до 21:00;
  • 6.2 очередь - света не будет с 08:00 до 10:30, и с 17:00 до 21:00.
 

Фото: графики отключений света для Киева на 13 ноября (t.me/dtek_ua)

 

Отключение света в Украине

Напомним, с начала осени Россия усилила масштабные удары по энергетическим объектам Украины. В связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских ударов в Украине ввели почасовые отключения электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", в Украине завтра, 13 ноября, графики отключений электроэнергии будут действовать во всех регионах.

Отключения света стали более жесткими после масштабного удара россиян по объектам энергетической инфраструктуры в ночь на 8 ноября. Оккупанты били дронами и ракетами "Кинжал" и "Калибр".

"Центрэнерго" сообщило, что этот обстрел был самым массированным за все время полномасштабной войны. Змиевская и Трипольская ТЭС полностью прекратили генерировать электроэнергию.

По информации компании, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов будут действовать следующие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 2 до 4 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 графики ограничения мощности для промышленности.

