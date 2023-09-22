ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине будут компенсировать расходы на заказ разминирования, - Шмыгаль

Пятница 22 сентября 2023 17:26
UA EN RU
В Украине будут компенсировать расходы на заказ разминирования, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Компании могут получить полную или частичную компенсацию затрат при заказе услуги разминирования через Prozorro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабинета министров.

"Создаем прозрачный рынок услуг по разминированию. Если аграрная или другая компания через Prozorro закупает услугу разминирования, получает эту услугу и соответствующий сертификат от официально лицензированного оператора, в таком случае государство будет полностью или частично компенсировать расходы", - заявил Шмыгаль и добавил, что соответствующая инициатива ускорит процесс очистки земель.

Как пояснил премьер-министр, на 2024 год в бюджет проекта было выделено 2 млрд гривен на гуманитарное разминирование. В частности пилотный конкурс по продаже услуг уже состоялся на территории Житомирской области. Украина же сэкономила 100 тысяч гривен госсредств.

"Также в середине октября в Хорватии планируем проведение Международной донорской конференции по гуманитарному разминированию Украины, по результатам которой ожидаем привлечения дополнительных финансовых ресурсов от доноров на это направление", - добавил Шмыгаль.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Украина начинает новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
Пылает там изрядно. Эксперт оценил последствия попадания в штаб РФ в Севастополе
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя