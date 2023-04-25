Слишком быстро греется. Ученые обеспокоены рекордной температурой в Мировом океане

Ученые обеспокоены, ведь стремительное повышение в температуры в Мировом океане может привести к глобальному потеплению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Earth System Science Data.

В этом месяце поверхность мирового океана достигла новой рекордно высокой температуры. По данным ученых, океан никогда не нагревался так сильно и быстро.

Ученые не до конца понимают, почему это произошло. Опасаются, что в сочетании с другими погодными явлениями температура на планете может достичь нового тревожного уровня до конца следующего года.

Эксперты считают, что в течение следующих месяцев начнется сильное погодное явление Эль-Ниньо - погодной системы, которая нагревает океан. Более теплые океаны могут убить морскую жизнь, привести к более экстремальным погодным условиям и повысить уровень моря. Они также менее эффективно поглощают парниковые газы, приводящие к потеплению планеты.

К тому же в новом исследовании указано, что за последние 15 лет Земля накопила почти столько же тепла, сколько за предыдущие 45 лет, причем большая часть дополнительной энергии ушла в океаны.

Это имеет реальные последствия - мало того, что общая температура океанов достигла нового рекорда в апреле этого года, в некоторых регионах разница с долгосрочными показателями была огромной.

В марте температура морской поверхности у восточного побережья Северной Америки была на 13,8°C выше среднего показателя 1981-2011 годов. Интересно, что одним из факторов, который может влиять на уровень тепла, поступающего в океаны, является уменьшение загрязнения от судоходства.

В 2020 году Международная морская организация ввела правила по уменьшению содержания серы в топливе, которое сжигается на судах. Это имело быстрый эффект, уменьшив количество аэрозольных частиц, выбрасываемых в атмосферу. Но аэрозоли, которые загрязняют воздух, также помогают отражать тепло обратно в космос - их удаление могло привести к попаданию большего количества тепла в воды.

Напомним, ученые уже сообщали, что из-за изменения климата и возвращения Эль-Ниньомир может побить новый рекорд средней температуры в 2023 или 2024 годах.

Отметим, что за последние 30 лет температура в Европе росла вдвое быстрее по сравнению с глобальным показателем.

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