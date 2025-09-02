Мир на пороге перемен. Названы 10 технологий, которые способны изменить жизнь уже в 2025 году

Мир стоит на пороге технологического рывка, который в ближайшие годы изменит нашу жизнь сильнее, чем когда-либо прежде. От прорывов в медицине до революции в энергетике - новые разработки выходят за рамки лабораторий и начинают оказывать реальное влияние.

РБК-Украина со ссылкой на The World Economic Forum рассказывает о 10 технологиях, которые могут трансформировать общество уже в 2025 году.

Четыре ключевых тренда 2025 года:

Доверие и безопасность в цифровом мире

Биотехнологии нового поколения для здоровья

Переосмысление устойчивости промышленности

Интеграция энергетики и материалов.

Отдельно в отчете подчеркивается тренд технологической конвергенции: сочетание ИИ с биологическими системами или использование новых материалов для развития чистой энергетики. Эти технологии могут начать оказывать реальное влияние на глобальные риски - от дезинформации до загрязнения и климатического стресса - уже в ближайшие 3–5 лет.

Структурные батарейные композиты (SBC)

В отличие от обычных литий-ионных аккумуляторов, SBC совмещают нагружаемую структуру и хранение энергии. Это делает электромобили легче и эффективнее, а потенциальные применения включают также авиацию - например, фюзеляжи.

Массовое внедрение пока ограничено, но при разработке стандартов безопасности технология может оказать значительное экономическое и экологическое влияние.

Осмотические энергетические системы

Эти системы генерируют электричество за счет разницы солености воды. Существуют два типа: движение воды через полупроницаемую мембрану и движение ионов через мембрану с созданием электрического заряда.

По словам Бернарда Мейерсона (IBM), природа стремится к равновесию, и именно это движение воды можно использовать для выработки чистой энергии.

Передовые ядерные технологии

После периода замедления строительства новых АЭС производство энергии на ядерных станциях вновь ускоряется. Технологические новшества включают альтернативные охлаждающие материалы и малые модульные реакторы (SMR).

Долгосрочная цель - термоядерный синтез, который может стать "трансформирующим решением глобальных энергетических задач".

Инженерные живые терапевтические системы

Ученые превращают полезные бактерии в микро-фабрики лекарств внутри организма, что позволяет лечить заболевания эффективнее и дешевле.

Генетический код, встроенный в живые пробиотические системы, создает терапевтические вещества на заказ, снижая стоимость производства на 70% и обеспечивая стабильное длительное лечение, например, для пациентов с диабетом.

"Представьте, что у вас внутри работают маленькие биофабрики, которые поставляют глюкозу по мере необходимости организма. Это было бы похоже на естественный процесс вашего тела, если бы не было болезни", - объясняет Мариэтт ДиКристина, декан Бостонского университета.

GLP-1 при нейродегенеративных заболеваниях

Недавно разработанный класс препаратов, изначально предназначенный для лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения - агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RAs) - демонстрирует потенциал в терапии заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Исследования показывают, что GLP-1 RAs снижают воспаление в мозге и способствуют удалению токсичных белков, которые при отсутствии лечения связаны с развитием этих заболеваний.

По данным ВОЗ, более 55 млн человек во всем мире живут с деменцией, поэтому такие препараты имеют значительные социальные и экономические преимущества.

Автономное биохимическое сенсорное оборудование

Эти устройства самостоятельно и непрерывно обнаруживают и измеряют биохимические параметры - например, маркеры заболеваний или химические изменения в воде для контроля загрязнения. Благодаря беспроводной связи и самообеспечению энергией они позволяют вести мониторинг в реальном времени.

Технология уже применяется, например, в носимых глюкометрах для диабета, а благодаря достижениям в нескольких областях теперь начинает использоваться и в других сферах: уход за женщинами в период менопаузы, безопасность продуктов питания и др.

"Зеленая" фиксация азота

Фиксация азота превращает атмосферный азот в аммиак, необходимый для производства удобрений, обеспечивающих около 50% мирового продовольствия. Новые "зеленые" методы направлены на снижение огромного воздействия на окружающую среду, так как текущие процессы потребляют около 2% глобальной энергии.

Предлагаемые технологии заменяют существующие системы биологическими или био-вдохновленными решениями, включая использование инженерных бактерий и ферментов для фиксации азота, а также солнечную энергию или "зеленые" источники электроэнергии.

Нанозимы

Нанозимы - это наноматериалы с ферментоподобными свойствами, созданные в лаборатории. В отличие от обычных ферментов, которые либо производятся организмами, либо синтезируются дорогостоящими методами, нанозимы устойчивее, дешевле и проще в производстве.

Они действуют как катализаторы, поддерживая те же химические реакции, что и ферменты, но могут применяться в более широком диапазоне условий.

Возможные области применения: терапия, очистка воды, безопасность продуктов питания. Уже проводятся клинические испытания при лечении рака и нейродегенеративных заболеваний, но перед массовым внедрением остаются технические и этические препятствия.

Совместное сенсорное отслеживание

Отдельные датчики уже широко используются, но технологический прогресс, включая ИИ, открывает возможности для сетевого объединения сенсоров. Это может изменить работу городов и способ использования данных организациями.

Например, светофоры в умных городах смогут самостоятельно регулировать движение на основе камер и экологических датчиков, помогая снизить пробки и загрязнение. Другие применения включают разведку в шахтах, экологический мониторинг и анализ штормовых систем.

Генеративное водяное маркирование

В эпоху deepfake и синтетического контента эта технология помогает отличать реальное от искусственного. Она добавляет невидимые метки к AI-сгенерированному контенту, что облегчает борьбу с дезинформацией и повышает доверие в сети.

Крупные технологические компании все активнее интегрируют водяные знаки, но технология сталкивается с проблемами: неравномерное внедрение, попытки удалить или подделать метки, а также этические вопросы, например, ложная маркировка реального контента как AI-сгенерированного.