Мир победит. Молдова поддерживает Украину в борьбе за свободную и достойную жизнь, - Санду

"Нет большей боли, чем потеря любимого человека. Нет большей несправедливости, чем быть захваченным и убитым в своем собственном доме. Из любви к людям и стране украинцы поднялись, преодолели свои страхи и стали непобедимыми. Мы поддерживаем украинский народ в его борьбе за свободную и достойную жизнь", - сказала она.

Санду подчеркнула, что и украинцы, и молдаване хотят мира. Она поблагодарила всех, кто оказывает помощь Украине.

"Украина победит! Мир победит! Молдова будет жить в мире вместе с одержавшей победу Украиной в европейской и свободной семье", - добавила президент Молдовы.