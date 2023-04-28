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Китай, как ядерная страна, обязан гарантировать безопасность в мире, - президент Чехии

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Китай, Пятница 28 апреля 2023 18:00
Китай, как ядерная страна, обязан гарантировать безопасность в мире, - президент Чехии Фото: президент Чехии Петр Павел (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Китай как государство с ядерным оружием должен нести ответственность и гарантировать безопасность и мир. Однако Пекин пока не реализовал свою миссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Чехии Петра Павела на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

"Китай очень большая страна. И как большая страна с ядерным оружием, она также отвечает за обеспечение безопасности и мира в мире. Китай пока никаким образом эту миссию не реализовывал", - сказал он.

Павел считает, что Китаю необходимо увеличивать свое давление на Россию и выступать больше как конструктивный переговорщик, помогающий прекратить конфликт. Он отметил, что еще предстоит посмотреть, какую роль хочет играть Китай.

Напомним, что Нидерланды меняютсвою позицию и переосмысливают свои отношения с Китаем, являющимся одним из своих крупнейших торговых партнеров.

Президент Джо Байден намерен в ближайшие недели подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая.

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