Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Мир может столкнуться с серьезной нехваткой продуктов: почему так и кто в этом виноват

08:15 15.03.2026 Вс
2 мин
Большинство удобрений проходили путь через Ормузский пролив, курсирование по которому стало проблемным из-за конфликта на Ближнем Востоке
aimg Маловичко Юлия
Фото: супермаркет в Польше (Retty Images)

Мир может столкнуться с новым продовольственным шоком из-за возможных перебоев с поставками удобрений на фоне обострения конфликта вокруг Ирана. Аналитики предупреждают, что это может повлиять на урожаи и цены на продукты во многих странах.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке уже начинает сказываться на мировых цепочках поставок. Под угрозой оказались поставки ключевых компонентов для производства удобрений, в частности аммиака и серы, которые широко используются в сельском хозяйстве.

Одним из главных рисков являются возможные перебои с транспортировкой через Ормузский пролив - один из важнейших морских маршрутов в мире. Через этот путь проходит значительная часть мировых поставок энергоносителей и сырья, необходимого для производства удобрений.

Эксперты отмечают, что любые проблемы с судоходством в этом регионе могут привести к резкому росту цен на газ - основное сырье для азотных удобрений. Это, в свою очередь, может заставить некоторые предприятия сократить производство или даже временно остановить работу.

Фермеры в разных странах уже готовятся к возможному дефициту перед новым посевным сезоном. Если поставки удобрений сократится или их стоимость значительно возрастет, это может привести к снижению урожайности и дальнейшему подорожанию продовольствия.

Аналитики предупреждают, что в случае длительного конфликта мир может столкнуться с новой волной продовольственной инфляции, подобной той, что возникла после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Как известно, из-за блокады Ормузского пролива мир столкнулся с подорожанием нефти, что, в свою очередь, спровоцировало повышение цен на топливо. Подорожание топлива повлияло на большие расходы на логистику, что сформировало новую цепочку поднятия цен.

РБК-Украина писало, когда вырастут цены в магазинах из-за подорожания топлива в Украине. Известно, что категория овощей и фруктов быстрее всего отреагирует на колебания курса и подорожание логистики.

