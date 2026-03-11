Мир не готов к Третьей мировой войне: Зеленский назвал причины

Почему может возникнуть Третья мировая война

В ходе беседы президент с блогером обсуждали тему конфликта на Ближнем Востоке, который потенциально может привести к Третьей мировой войне.

Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины, Москва для атак по стране использовала дроны с иранскими деталями. Теперь же Иран получает российские комплектующие, что позволяет Тегерану атаковать другие страны Ближнего Востока и базы США.

"Да, мы можем оценить, что это российские детали, не иранские... Сейчас Иран атакует другие страны Ближнего Востока и американские базы, американских солдат. Уже много потерь. Поэтому понятно, что это самый большой большой риск, с которым мир сталкивался за последние годы, потому что это может быть Третья мировая война, в которой мы будем", - заявил глава государства.

Он добавил, что если сейчас кто-то не остановит эту войну, как Запад должен был в самом начале остановить Россию - тогда конфликт на Ближнем Востоке может быть долгим, минимум до осени.

Кристофер Робертсон подметил, что Зеленский фактически предсказал такую ситуацию еще год назад. Он еще тогда сказал в Белом доме, что если не остановить злодеяния России, то это "дойдет до вашей земли".

"Я сказал, что будет Третья мировая война. Президент (Трамп - ред.) меня не услышал. Его люди, может, услышали, но я не уверен, что они могут оценить, что... Россия начала поддерживать дронами, и определенно поможет с ракетами", - говорит глава государства.

Также президент Украины добавил, что в этом сценарии вопрос только один - когда будет тот случай, когда первая страна поддержит отправку войск. Собственно, как это было с войной против нашей страны, когда КНДР отправила России 10 тысяч солдат.

"Да, они на территории России, но могут прийти в Украину. Так может быть и с Ираном. Россия может о править войска", - пояснил украинский лидер.

Почему мир не готов к глобальному конфликту

На уточняющий вопрос, готов ли мир к этому, Зеленский сказал однозначно: "Мир не готов".

"С технической стороны Европа недостаточно готова, только некоторые страны. Да, они на пути. Немцы действуют очень быстро, но этого недостаточно... чтобы подготовиться в этом году к таким вызовам. Северные страны... очень технологичные. Я имею ввиду Северную Европу, они готовы", - говорит Зеленский.

Он добавил, что армия США безусловно очень сильная, но нужно разделять войну с ракетами и дронами, и наземную войну (имея ввиду, что технологически Запад впереди, но в наземной войне важен опыт). В случае большой войны - эти факторы уже будут вместе, и тут нужен опыт наземных войн.

"Никто сейчас не имеет опыта наземных войск, как у нас... Много человеческих потерь... Новые технологии, новая война... И поэтому я считаю, что мир не готов к мировой войне, потому что мировая война - это не только дроны и ракеты. Это будет с наземными силами, с наземными наступательными шагами и глобальным количеством потерь", - резюмировал он.