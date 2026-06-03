Мир ждут экстремальные погодные явления с приходом Эль-Ниньо, - ООН

Во вторник Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что существует 80-процентная вероятность развития Эль-Ниньо - теплой фазы естественного климатического цикла в Тихом океане - между июнем и августом, и 90-процентная вероятность того, что это явление наступит до ноября.

Возвращение Эль-Ниньо извещает о временном повышении глобальной температуры в дополнение к потеплению, вызванному человеком, вследствие изменения климата.

Это событие также нарушает режим выпадения осадков по всему миру, обычно вызывая интенсивные ливни и наводнения в одних регионах, а в других - засуху.

"Условия Эль-Ниньо подливают масла в огонь глобального потепления", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник утром.

Мир, добавил он, "должен относиться к этому как к срочному климатическому предупреждению, каким оно и является".

Влияние Эль-Ниньо на ресурсы и риски заболеваний

Ожидаемое влияние этого события на сельское хозяйство, поставки гидроэнергии и спрос на электроэнергию для охлаждения, вероятно, еще больше ухудшит мировые запасы продовольствия и энергии, что и так отслеживается из-за последствий блокады Ормузского пролива.

"Чрезвычайная жара сама по себе уже является одной из самых смертоносных климатических опасностей, с которыми мы сталкиваемся. Явление Эль-Ниньо может в среднем усилить эту угрозу", - сказала Селеста Сауло, генеральный секретарь ВМО.

"Увеличение количества заболеваний, связанных с жарой, более широкое распространение трансмиссивных болезней, усиление давления на продовольственные и водопроводные системы, а также общины, которые уже и так сталкиваются с трудностями, будут еще больше вытолкнуты за пределы своих возможностей", - добавила она.

Сила Эль-Ниньо

Масштаб воздействия зависит от силы Эль-Ниньо. И есть признаки того, что явление, которое наступает сейчас, будет значительным, и его часто называют "супер" Эль-Ниньо, хотя ВМО не использует этот термин.

Эль-Ниньо считается очень сильным, если температура моря в соответствующем тихоокеанском регионе повышается более чем на 2 градуса Цельсия в своем пике. Единственный раз, когда это произошло в 21 веке, был во время Эль-Ниньо 2015-2016 годов.

Несколько прогнозов, в частности от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, показывают, что Эль-Ниньо может не только достичь 2°C, но и значительно превысить этот порог.

Последний Эль-Ниньо, зафиксированный в 2023 году, вошел в пятерку самых сильных за всю историю наблюдений и превратил 2024 год в самый жаркий год в мире.

Эксперты ВМО уже на прошлой неделе предупреждали, что следующее такое событие может привести к тому, что 2027 год снова побьет глобальные температурные рекорды.

Однако, во вторник ВМО отметила, что сила и пик этого Эль-Ниньо пока неизвестны.

"Мы будем говорить об умеренном или сильном уровне, когда будем в этом уверены", - сказал Сауло.

"Есть модели, которые не дают никаких признаков сильного Эль-Ниньо, тогда как другие их дают", - добавила она.

Региональные последствия явления

Хотя Эль-Ниньо имеет тенденцию к повышению температуры во всем мире, причем самый выраженный эффект потепления наблюдается в год после его возникновения, региональные последствия различаются. Для Европы последствия трудно предсказать из-за удаленности континента от Тихого океана.

По данным ВМО, на юге Соединенных Штатов, а также в некоторых частях южной Латинской Америки, Африканского Рога и Центральной Азии это событие приносит больше осадков, что создает риск наводнений и оползней.

Зато Австралия, другие части Латинской Америки, Карибский бассейн, Южная Азия и Индонезия часто сталкиваются с более сухими условиями.

Но, по словам Сауло, если страны подготовятся соответственно и обеспечат наличие систем раннего предупреждения, "Эль-Ниньо не обязательно станет рецептом катастрофы".