Мир был слишком оптимистичным в том году, важно не стать слишком пессимистичными теперь, - НАТО

Глава Военного альянса отметил, что вчера, 17 января, на заседании Совета украинскую сторону представлял генерал-майор Сергей Салкуцан, который проинформировал о событиях на фронте от имени главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

"Наша оценка: идут интенсивные бои. И хотя последние атаки России сокрушительны, они не эффективны в военном плане", - рассказал адмирал Бауэр.

В то же время, он обратил внимание, что в НАТО видят "значительные военные успехи с украинской стороны".

"Хотя мир, возможно, был слишком оптимистичен в 2023 году, важно, чтобы в 2024 году мы не стали слишком пессимистическими", - сказал глава Военного комитета альянса.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Его замечание прозвучало на фоне задержки или ограничения военной помощи Украине от США и Евросоюза.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее сегодня немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.