Світ був надто оптимістичним торік, важливо не стати надто песимістичними нині, - НАТО

Очільник Військкому альянсу зазначив, що вчора, 17 січня, на засіданні Ради українську сторону представляв генерал-майор Сергій Салкуцан, який поінформував про події на фронті від імені головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

"Наша оцінка: йдуть інтенсивні бої. І хоча останні атаки Росії є нищівними, вони не ефективні у військовому плані", - розповів адмірал Бауер.

Водночас він звернув увагу, що у НАТО бачать "значні військові успіхи з українського боку".

"Хоча світ, можливо, був надто оптимістичним у 2023 році, важливо, щоб у 2024 році ми не стали надто песимістичними", - сказав голова Військового комітету альянсу.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше сьогодні німецьке видання Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.