Свириденко встретилась в Киеве с главой МВФ: готовят новую программу для Украины

Что предшествовало

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев сегодня утром для проведения ряда переговоров на высоком уровне.

В МВФ, объявляя о новом соглашении, заявили, что власти Украины также согласились ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, в частности путем налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек для импорта и отмены льгот по НДС.

Новая программа МВФ заменит текущую четырехлетнюю программу на 15,5 млрд долларов, из которой было выплачено около 10,6 млрд долларов. Отмечается, что новое соглашение предусматривает окончание войны в этом году, однако включает и "негативный сценарий", согласно которому война не закончится до 2028 года.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования на 8,2 млрд долларов.

Позже стало известно, что программа кредитования от МВФ может быть скорректирована в зависимости от того, какое решение о финансировании Украины примет ЕС.