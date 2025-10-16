RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Свириденко встретилась с главой Эксимбанка США: о чем говорили

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко и президент Эксимбанка США Джон Йованович (Telegram Юлии Свириденко)
Автор: Марина Балабан

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко встретилась с новоназначенным президентом Эксимбанка США Джоном Йовановичем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Юлии Свириденко.

Глава правительства сообщила, что был продолжен трек развития бизнес-сотрудничества с США.

"Для нас важно на всех площадках демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Мы готовы к развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, добыче критических минералов", - отметила она.

Свтриденко проинформировала, что на встрече было уделено внимание проектам в сфере импорта газа, ядерной энергетики и развития совместной добычи урана.

"Эксимбанк может стать надежным крупным партнером сотрудничества между США и Украиной. Работаем над развитием сотрудничества", - отметила Свириденко.

 

Сотрудничество Украины с МВФ сотрудничество с МВФ

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ближайшее время Киев посетит миссия МВФ.

Юлия Свириденко рассказала, что она вместе с командой украинских чиновников встретилась с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и новоназначенным первым заместителем Дэном Катцом.

Говорили о продолжении сотрудничества и новой программе МВФ для Украины на 2026-2029 годы, которая должна поддержать экономическую стабильность государства.

Сотрудничество Украины с Минфином США

Накануне премьер-министр Юлия Свириденко обсудила с Минфином США инвестиции и санкции против России.

В Вашингтоне министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, чтобы обсудить укрепление партнерства и обеспечение долгосрочного мира. Он поблагодарил за поддержку Инвестиционного фонда реконструкции, который уже начал формировать первый "пайплайн" проектов.

В рамках работы фонда особое внимание уделяется приоритетным направлениям: критические минералы, энергетика и инфраструктура. Партнерство с США открывает возможности для смелых совместных украинско-американских проектов, направленных на модернизацию ключевых секторов экономики.

