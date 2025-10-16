Свириденко встретилась с главой Эксимбанка США: о чем говорили

Глава правительства сообщила, что был продолжен трек развития бизнес-сотрудничества с США.

"Для нас важно на всех площадках демонстрировать, что Украина - надежный партнер и может предлагать перспективные бизнес-кейсы. Мы готовы к развитию сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, логистике, добыче критических минералов", - отметила она.

Свтриденко проинформировала, что на встрече было уделено внимание проектам в сфере импорта газа, ядерной энергетики и развития совместной добычи урана.

"Эксимбанк может стать надежным крупным партнером сотрудничества между США и Украиной. Работаем над развитием сотрудничества", - отметила Свириденко.