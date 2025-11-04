RU

Свириденко: стратегические коммуникации подчинят Кабмину, формат еще обсуждают

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Стратегические коммуникации в Украине будут работать под координацией Кабинета Министров, без создания отдельного министерства.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина с послианням на "Укринформ".

"Стратегические коммуникации должны быть под Кабмином. Еще обсуждаем в каком формате. Сейчас проблема с тем, кто их возглавит. Пока мы ищем такого человека", - пояснила Свириденко.

Премьер также подчеркнула, что увеличение количества министерств не предвидится. Наоборот, по ее словам, правительство рассматривает возможность оптимизации и сокращения их количества.

Что предшествовало

На днях Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины в Министерство культуры Украины.

Согласно документу, Министерство культуры в течение двух недель должно подготовить и подать правительству предложения по изменениям в действующее законодательство, которые вытекают из положений этого постановления.

Стратегические коммуникации - это целенаправленное использование коммуникативных возможностей для достижения долгосрочных целей организации или государства путем интегрированного и скоординированного использования публичной дипломатии, связей с общественностью, информационных операций и тому подобное.

 

Также мы рассказывали, что стратегические коммуникации, телемарафон, иновещание и "Укринформ" передадут в Госкомтелерадио, а Министерство культуры сосредоточится на вопросах евроинтеграции и развития медиапространства после войны.

