Свириденко: стратегические коммуникации подчинят Кабмину, формат еще обсуждают

Стратегические коммуникации в Украине будут работать под координацией Кабинета Министров, без создания отдельного министерства.
Об этом премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина с послианням на "Укринформ".
"Стратегические коммуникации должны быть под Кабмином. Еще обсуждаем в каком формате. Сейчас проблема с тем, кто их возглавит. Пока мы ищем такого человека", - пояснила Свириденко.
Премьер также подчеркнула, что увеличение количества министерств не предвидится. Наоборот, по ее словам, правительство рассматривает возможность оптимизации и сокращения их количества.
На днях Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины в Министерство культуры Украины.
Согласно документу, Министерство культуры в течение двух недель должно подготовить и подать правительству предложения по изменениям в действующее законодательство, которые вытекают из положений этого постановления.
Стратегические коммуникации - это целенаправленное использование коммуникативных возможностей для достижения долгосрочных целей организации или государства путем интегрированного и скоординированного использования публичной дипломатии, связей с общественностью, информационных операций и тому подобное.
Также мы рассказывали, что стратегические коммуникации, телемарафон, иновещание и "Укринформ" передадут в Госкомтелерадио, а Министерство культуры сосредоточится на вопросах евроинтеграции и развития медиапространства после войны.