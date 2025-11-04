Свириденко: стратегические коммуникации подчинят Кабмину, формат еще обсуждают

"Стратегические коммуникации должны быть под Кабмином. Еще обсуждаем в каком формате. Сейчас проблема с тем, кто их возглавит. Пока мы ищем такого человека", - пояснила Свириденко.

Премьер также подчеркнула, что увеличение количества министерств не предвидится. Наоборот, по ее словам, правительство рассматривает возможность оптимизации и сокращения их количества.

Что предшествовало

На днях Кабинет министров принял решение о переименовании Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины в Министерство культуры Украины.

Согласно документу, Министерство культуры в течение двух недель должно подготовить и подать правительству предложения по изменениям в действующее законодательство, которые вытекают из положений этого постановления.

Стратегические коммуникации - это целенаправленное использование коммуникативных возможностей для достижения долгосрочных целей организации или государства путем интегрированного и скоординированного использования публичной дипломатии, связей с общественностью, информационных операций и тому подобное.