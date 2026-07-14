Свириденко назвала причину своей отставки

"Этому заявлению (об отставке, - ред) предшествовал разговор с президентом Украины, который четко обозначил необходимость обновления Кабинета министров. У нас есть направления, в которых возможно осуществить усиление. Я надеюсь, вы поддержите кандидатов на такие направления, которые позволят более эффективно реализовывать социальную политику, образовательную. Поэтому, есть разговор с президентом, есть понимание необходимости перезагрузки правительства, перезагрузки очень конкретных направлений и их усиление", - заявила она в ответ на вопрос, что стало причиной отставки.

Отметим, что комитет уже поддержал заявление Свириденко об отставке, голосование в Раде ожидается сегодня.

Отставка Свириденко

Отметим, что в воскресенье Зеленский заявил о намерении перезагрузить правительство, для Свириденко он предложил новую должность. По данным источников РБК-Украина и ряда нардепов, речь идет о должности посла Украины в США.

Впрочем, известно, что Свириденко еще не дала согласия на предложение президента.

Вместо Свириденко Кабмин, вероятно, возглавит Сергей Корецкий из "Нафтогаза". Как ожидается, завтра кандидат в премьеры должен встретиться с фракцией "Слуга народа". А само голосование ожидается в четверг.

Отметим, что вместе со Свириденко автоматом в отставку идет и ее правительство. Детальнее о том, как может измениться состав Кабмина - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что большинство министров, вероятно, сохранят должности. Однако окончательно неизвестно, будут ли менять министра обороны Михаила Федерова. Среди возможных кандидатов на замену называют главу МВД Игоря Клименко.