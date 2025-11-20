Свириденко в Киеве встретилась с министром Сухопутных войск США

"Рада приветствовать министра Сухопутных войск Вооруженных сил США Дэниела Дрисколла во время его первого визита в Украину. Этот визит дает возможность представителям американской администрации оценить ситуацию на месте и увидеть последствия российской агрессии", - отметила Свириденко.

По ее словам, в то время как Россия продолжает убивать наших людей, целиться в жилые дома ракетами и бить по критически важной инфраструктуре, стратегия давления на РФ остается эффективной.

"Крайне важно еще больше усиливать санкции против государства-агрессора для уменьшения возможностей вести агрессивную войну", - подчеркнула премьер.

Свириденко также подтвердила, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления, инициированный президентом США Дональдом Трампом, успешно начал работу и расширяет свою деятельность.