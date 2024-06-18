В "Дії" вскоре появится услуга электронного бронирования, - Федоров

Через несколько недель на портале "Дія" станет доступна новая услуга е-бронирования.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Powerup Ukraine conference, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматическим", - сказал он.

По его словам, услуга будет запущена через "Дію" в разделе для бизнеса