В "Дії" вскоре появится услуга электронного бронирования, - Федоров
Через несколько недель на портале "Дія" станет доступна новая услуга е-бронирования.
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Powerup Ukraine conference, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"За несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматическим", - сказал он.
По его словам, услуга будет запущена через "Дію" в разделе для бизнеса
Как будет работать е-бронирование
Сначала Министерство экономики через портал "Дія" создаст "Единый перечень государственных органов, имеющих право бронировать работников". После этого руководители соответствующих предприятий и учреждений будут представлять списки работников для бронирования через приложение.
После проверки данных о военном учете и официальном трудоустройстве Министерство экономики будет принимать решение о подтверждении бронирования.
В случае положительного решения человек сможет получить выписку – документ, подтверждающий отсрочку от призыва. Для этого забронированный должен лично подать заявление через портал "Дія".
Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который, в частности, предусматривает так называемое "экономическое бронирование" от мобилизации. Подробно о том, что такое экономическое бронирование и как оно будет работать – читайте в материале РБК-Украина.
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